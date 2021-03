Benevento. Ritiro interrotto, si prepara la trasferta contro la Juve

Da ieri il Benevento non è più in ritiro: la scelta è stata comunicata dal presidente Vigorito sulle emittenti "di famiglia" anche se sui profili social e sul sito ufficiale della società non si è scritta nemmeno una riga in merito alla questione. Un fatto molto grave, quello della mancata comunicazione, per una squadra che milita nella massima serie italiana.

Mister Inzaghi, quindi, avrà a disposizione una normale settimana di lavoro per preparare la proibitiva trasferta in casa della Juventus. Il tecnico giallorosso, oltre che degli infortunati Letizia, Depaoli e Iago Falque, dovrà fare a meno anche di Glik e Schiattarella, squalificati dal giudice sportivo.

Sarà, quindi, un Benevento in emergenza quello che affronterà la "Vecchia Signora" allo Stadium di Torino, gara dopo la quale il campionato si fermerà per la pausa-nazionali. Saranno le due successive partite, contro Parma e Sassuolo, ad indirizzare il futuro della Strega: perché se contro la Juventus una sconfitta è da mettere abbondantemente in conto, nonostante il risultato positivo dell'andata, contro il Parma soprattutto, ma anche contro la formazione dell'ex De Zerbi, non saranno consentiti errori di sorta.