V. Francavilla, Trocini: "Foggia squadra tosta. Importante fare punti"

Alla vigilia di Virtus Francavilla-Foggia, match valevole per la 31a giornata del girone C del campionato di Lega Pro, ha parlato in conferenza stampa il tecnico della Virtus Francavilla Bruno Trocini. Queste le sue parole:

"Una gara del genere si affronta con grande impegno, determinazione e voglia di vincere i duelli. Il Foggia è una squadra che ha la grande capacità di fare giocare male l'avversario di turno. E' una gara difficile, loro stanno facendo molto bene e meritano questa posizione di classifica. Le ultime prestazioni ci fanno ben sperare, ma adesso contano solamente i punti. Dobbiamo cercare di essere efficaci il più possibile, tralasciando qualsiasi cosa che possa far disperdere l'attenzione da quello che è il nostro obiettivo principale.

Affronteremo il Foggia con grande determinazione, come abbiamo sempre fatto, dobbiamo sfruttare al massimo le nostre qualità. Noi tutti ci sentiamo feriti dalla mancanza dei risultati, nonostante prestazioni all'altezza. Questa rabbia che abbiamo dentro la dobbiamo mettere in campo, siamo pronti dal punto di vista mentale. La squalifica di Giannotti? Abbiamo una rosa all'altezza, non è la prima volta che manca un giocatore importante".