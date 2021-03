Foggia, Marchionni: "Virtus buona squadra. Play-off? Dipende da noi"

E' intervenuto in conferenza stampa Marco Marchionni, tecnico del Foggia, alla vigilia del match con la Virtus Francavilla in programma domani pomeriggio allo stadio ''Giovanni Paolo II'' di Francavilla Fontana. Queste le sue parole:

"Affrontiamo una buona squadra, ben messa in campo e con motivazioni importanti, le stesse dobbiamo averle noi. C'è da riscattare una prestazione non all'altezza, non possiamo permetterci di scendere in campo con un atteggiamento sbagliato come fatto con la Cavese. Grinta, determinazione e semplicità, dobbiamo tornare ad essere il Foggia.

I playoff? Dipende sempre e solo da noi, lo dico sempre e lo ripeterò fino all'ultima giornata di campionato. Formazione? Devo dosare le forze, abbiamo due gare ravvicinate ed è chiaro che avendo una rosa ampia, posso considerare di far riposare qualcuno che ha bisogno di recuperare energie e condizione. Vediamo domani".