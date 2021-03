Voglino: "A Gravina vittoria importante. Complimenti ai ragazzi"

Intervenuto ai microfoni dei colleghi di Telesveva nel corso della trasmissione "Pane, amore e Fidelis", il consulente di mercato del Brindisi Renato Voglino, ha parlato del momento in casa biancazzurra dopo la vittoria in casa del Gravina. Queste le sue parole:

"La vittoria di Gravina è importante soprattutto per il morale della squadra. E' un Brindisi che ha voglia di far bene, di venire fuori da una posizione di classifica non bellissima. Devo fare i complimenti a tutti i ragazzi, perché nonostante le vicissitudini societarie sono sempre lì pronti a dare il massimo. Naturalmente quando parlo di ragazzi mi riferisco ovviamente anche a mister De Luca. Hanno voglia di dimostrare che la città di Brindisi merita molto di più di quello che stiamo vivendo oggi.

Il mercato indubbiamente ha inciso tantissimo. Anche se sono arrivato solo da un mese, dico che dobbiamo fare mea culpa a livello di società, sicuramente non abbiamo messo il mister nelle condizioni di poter lavorare con continuità dato che abbiamo spesso rivoluzionato la rosa. Nel corso dell'ultima sessione abbiamo messo su il nostro budget grazie alle uscite e abbiamo cercato di prendere i migliori giocatori possibili in base al rapporto qualità-prezzo".