Serie A. Ancora un "nulla di fatto" per l'assegnazione dei diritti tv

Ancora un "nulla di fatto": questo è il risultato dell'ennesima Assemblea di Lega, con le società collegate in video, che avrebbe dovuto assegnare i diritti audiovisivi per l'Italia per il triennio 2021-2014. La valutazione delle offerte proseguirà in una nuova convocazione dell'Assemblea durante la prossima settimana.

All'A.D. De Siervo è stato dato, poi, mandato di proseguire le trattative private con gli offerenti interessati ai diritti audiovisivi internazionali.

Nei prossimo giorni è previsto un incontro tra i membri del Comitato preposto all'operazione private equity e l'AD De Siervo ed il Consorzio CVC-Advent-FSI per negoziare l'ultima migliore proposta da sottoporre all'attenzione delle Società.