Giovani D valore, graduatoria aggiornata: il Picerno é terzo

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato la classifica aggiornata del progetto “Giovani D Valore”. L’iniziativa, grazie al sostegno della Lega Nazionale Dilettanti, è dedicata ai ragazzi juniores e alle società iscritte al Campionato di Serie D per l’utilizzo di un numero maggiore di giovani under rispetto alla quota obbligatoria. In questa nuova classifica, importante risultato per il Picerno, che risulta essere al 3° posto con 315 punti, alle spalle di Puteolana (333) e Città di Fasano (374).

Soddisfazione è state espressa dal direttore generale, Vincenzo Greco: “E’ un ottimo risultato, sin dall’inizio, anche se siamo partiti in ritardo, come Società abbiamo puntato sui giovani del Settore Giovanile e non. Per noi è un valore aggiunto e i ragazzi stanno dimostrando ottime cose. Un grazie va a tutto lo staff che sta lavorando molto bene. Insieme abbiamo creduto nei giovani, e puntiamo sulla loro crescita e valorizzazione”

Le prime tre squadre di ogni girone che avranno schierato in campo i calciatori classe 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 italiani, comunitari ed extracomunitari, purché tesserati a titolo definitivo o temporaneo da società della LND, oltre il numero minimo stabilito dal Dipartimento, saranno premiate nel rispetto dei criteri e modalità della graduatoria.

Ufficio Stampa Az Picerno