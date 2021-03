Lutto Antonio Vanacore, messaggio di cordoglio di Potenza e Melfi

La scomparsa di Antonio Vanacore ha scosso l'intero mondo del calcio italiano. L'ex terzino campano e viceallenatore della Cavese, aveva militato per due stagioni di fila in Basilicata: 2009-10 a Potenza e 2010-11 a Melfi. Di seguito riportiamo il messaggio di cordoglio delle due società.

POTENZA - La Società del Potenza Calcio partecipa al dolore che ha colpito la Cavese per la scomparsa di Antonio Vanacore, in rossoblu nella stagione 2009/2010. Alla società e all’intera famiglia Vanacore le più sentite e sincere condoglianze. Buon viaggio Antonio.

MELFI - L' A.S. Melfi Calcio si associa all'immenso dolore per la prematura scomparsa di Antonio Vanacore, attualmente vice allenatore della Cavese ed ex giocatore gialloverde nella stagione 2010/2011.