IamC - Heymans verso l'addio al Belgio. Spunta la pista Genoa

Numeri importanti (otto reti e due assist in ventisei presenze, ndr) e un futuro che difficilmente sarà in Belgio, complice un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Stiamo parlando del trequartista Daan Heymans del Waasland-Beveren. Il classe '99, tra i protagonisti della Jupiler Pro League, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione avrebbe fatto sapere all'agenzia che ne cura gli interessi di voler provare un'avventura in un campionato "più stimolante".Genoa ed Utrecht, in tal senso, avrebbero già preso delle prime informazioni ma la sensazione generale è che altre squadre europee possano iscriversi alla corsa per arrivare al talentino scuola KVC Westerlo.