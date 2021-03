Lutto Vanacore, anche Lavello e Francavilla si uniscono al dolore

Dopo Potenza e Melfi, anche Lavello e Francavilla si sono unite nel dolore che ha colpito la Cavese e la famiglia di Antonio Vanacore per il terribile lutto. Di seguito trascriviamo i messaggi di cordoglio delle due società lucane.

LAVELLO - L'USD Lavello si stringe al dolore che ha colpito la Cavese Calcio 1919 per la tragica scomparsa di mister Antonio Vanacore, vice allenatore dei campani. Ai suoi cari ed al club blufonce’ vanno le condoglianze e l’abbraccio di tutta la famiglia gialloverde.

FRANCAVILLA - La FC Francavilla esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di mister Antonio Vanacore, allenatore in seconda della Cavese Calcio ed ex stella del Potenza Calcio. Alla famiglia giungano le nostre più sentite condoglianze.