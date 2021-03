Serie C girone A, finisce pari il big match

C’era attesa per la super sfida del “Piola” tra Pro Vercelli e Como, l’uno a uno consolida la prima posizione dei lariani che avrebbero potuto anche vincere e che mantengono due punti di vantaggio con una partita in meno, rientra in corsa il Renate che battendo nel posticipo uno a zero il Novara si porta a meno due dalla Pro e meno quattro dal Como, Giovinco condanna gli azzurri che sprecano nella ripresa almeno due grandi chance per pareggiare.

Giornata zoppa (come sarà anche la prossima), rinviati per covid Juve U23-Pergolettese e Olbia-Pistoiese, per la lotta salvezza fa punti solo il Piacenza che con un gol di Galazzi batte l’Alessandria; sempre più vicine alla D Lucchese e Livorno, i rossoneri perdono in casa contro la Pro Sesto, il Livorno esce sconfitto 4 a 2 dal derby contro una rediviva Carrarese al terzo risultato utile consecutivo.

Completano la giornata due pareggi, nulla di fatto tra Albinoleffe e Pro Patria, Lecco raggiunto nel finale dal Grosseto, a Liguori risponde Simeoni.