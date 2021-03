Sono otto i giocatori squalificati dal giudice sportivo tutti per un turno in vista del turno infrasettimanale del girone A di Serie C, vediamo il dettaglio:

1 giornata

Parisi (Livorno), Raimo (Grosseto), Damonte, Ranieri (Renate), Nichetti (Albinoleffe), Crescenzi (Como), Montesano (Giana), Cesarini (Piacenza)