Virtus Francavilla-Foggia: le probabili formazioni

Dopo la vittoria interna di misura sulla Cavese, il Foggia, tra poche ore, sarà di scena in trasferta sul campo della Virtus Francavilla con l'obiettivo di dare seguito alla striscia di risultati positivi. La missione, però, non è delle più semplici perché di fronte ai ragazzi di Marchionni ci sarà una formazione ormai esperta della categoria e sempre ostica da affrontare tra le mura amiche.

Per il match con gli imperiali, il tecnico dei rossoneri dovrà fare a meno degli infortunati Curcio, Del Prete, Said e Turi. Ci sarà invece Simone Dell'Agnello che, scontate le due giornate di squalifica, si candida per una maglia da titolare al fianco di D'Andrea in attacco, di conseguenza scivolerebbe in panchina Balde. In mediana possibile conferma per Morrone, in leggerissimo vantaggio su Salvi, sostenuto ai lati da Garofalo e Rocca, con Kalombo e Di Jenno (quest'ultimo in ballottaggio con Agostinone) sulle corsie esterne. In difesa, davanti a Fumagalli, agirà infine il terzetto composto da Anelli, Gavazzi e Galeotafiore.

Dalla parte opposta Trocini dovrà rinunciare invece all'esterno Giannotti, appiedato per un turno dal giudice sportivo. Consueto 3-5-2 anche per il tecnico calabrese con Costa tra i pali, davanti a lui il terzetto difensivo formato da Celli, Pambianchi e Caporale. A centrocampo rientra dal 1' Franco, che sarà coadiuvato da Castorani e Tchetchoua, con Carella e Nunzella che agiranno sugli esterni. Davanti il tandem composto da Ciccone e Vazquez.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Costa; Celli, Pambianchi, Caporale; Carella, Castorani, Franco, Tchetchoua, Nunzella; Ciccone, Vazquez. Allenatore: Bruno Trocini.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Garofalo, Morrone, Rocca, Di Jenno; D'Andrea, Dell'Agnello. Allenatore: Marco Marchionni.

Dirige l'incontro il sig. Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia, per l'occasione coadiuvato dagli assistenti Stefano Franco di Padova e Roberto Allocco di Bra. Quarto Ufficiale il sig. Giorgio Vergaro della sezione di Bari.

Potrete seguire dalle ore 15 gli aggiornamenti in diretta del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/virtus-francavilla-foggia/358834.html