SERIE C - Virtus Francavilla-Foggia LIVE, diretta testuale del match

Tutto pronto allo stadio "Giovanni Paolo II" di Francavilla Fontana, teatro questo pomeriggio del match tra Virtus Francavilla e Foggia, valevole per la 31a giornata del girone C del campionato di Lega Pro.

Obiettivi diversi per le due compagini: i biancazzurri, dopo la sconfitta di misura sul campo del Catanzaro, cercano punti d'oro per risalire la classifica. La squadra rossonera invece cerca altri punti per consolidare la propria posizione all'interno della griglia play-off.

Potrete seguire dalle ore 15 gli aggiornamenti in diretta del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/virtus-francavilla-foggia/358834.html

FORMAZIONI UFFICIALI

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Costa; Celli, Pambianchi, Caporale; Carella, Castorani, Zenuni, Tchetchoua, Nunzella; Adorante, Vazquez. A disposizione: Crispino, Negro, Mastropietro, Delvino, Franco, Marino, Sparandeo, Calcagno, Magnavita, Ciccone. Allenatore: Bruno Trocini.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Germinio; Kalombo, Vitale, Morrone, Garofalo, Agostinone; D'Andrea, Dell'Agnello. A disposizione: Di Stasio, Jorio, Galeotafiore, Salvi, Moreschini, Di Jenno, Iurato, Pompa, Cardamone, Nivokazi, Balde, Rocca. Allenatore: Marco Marchionni.