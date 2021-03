Serie D - Girone F: le decisioni del giudice sportivo dopo i recuperi

Queste sono le decisioni adottate dal giudice sportivo Merone in riferimento ai recuperi disputati nei giorni scorsi nel Girone F di Serie D. Spicca la squalifica per tre giornate comminata a Paolo Tortelli del Tolentino espulso sabato nel recupero di Vastogirardi. I cremisi perdono per una giornata anche Alessio Ruci, incorso nella quinta ammonizione della stagione così come Francesco Mele del Vastogirardi. Salterà il recupero di mercoledì contro la Recanatese il matesino Pasquale Di Lullo espulso domenica contro il Giulianova per doppia ammonizione.

Le decisioni adottate:

GARE DEL 10/ 3/2021

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 3/2021

LOFFREDA CARLO (FOOTBALL CLUB MATESE)

Al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, si avvicinava al Direttore di gara e gli rivolgeva espressioni gravemente offensive.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DI LULLO PASQUALE (FOOTBALL CLUB MATESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

CASSESE LUCA (FOOTBALL CLUB MATESE)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

ALBANESE PELLEGRINO (FOOTBALL CLUB MATESE)

GALESIO LUIS FABIAN (FOOTBALL CLUB MATESE)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

BARONE MARIO (FOOTBALL CLUB MATESE)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

MASSETTI ANDREA (REAL GIULIANOVA)

GARE DEL 13/ 3/2021

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TORTELLI PAOLO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto facendolo cadere a terra. (R A - R AA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

RUCI ALESSIO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

MELE FRANCESCO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PESCE NICOLAS (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

CAPEZZANI LORENZO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

PACCIARDI FEDERICO (VASTOGIRARDI)

RUGGIERI SERGIO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

CONTI FEDERICO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

PADOVANI ETTORE (TOLENTINO 1919 SSDARL)

SEVERINI MIRCO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

COIA MICHELE (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

SALVATELLI DANIELE (TOLENTINO 1919 SSDARL)

GARE DEL 14/ 3/2021

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

VANZAN NICOLA (CITTA' DI CAMPOBASSO)

SBAFFO ALESSANDRO (RECANATESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

RACCICHINI MATTEO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

ROSSETTI MATTIA (CITTA' DI CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

MARTINO ANTONIO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

GIACCAGLIA FEDERICO (RECANATESE A.S.D.)

GUERCIO LORENZO (RECANATESE A.S.D.)