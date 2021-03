Avellino-Potenza in programma questa sera allo Stadio Partenio - Adriano Lombardi alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai sul canale Rai Sport (numero 57 HD e 58 del digitale terrestre). Tifosi e appassionati potranno seguire il posticipo serale in diretta streaming gratuita sulla piattaforma della tv pubblica, Rai Play, o sul sito di Rai Sport.