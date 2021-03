Benevento. Le statistiche dicono tanti tiri ma pochi gol

Le statistiche fornite da Netco Sports alla Lega Serie A indicano un dato significativo per il Benevento: la formazione giallorossa si è piazzata al terzo posto di giornata per i tiri effettuati in porta, 16, alle spalle di Lazio (23), Roma e Sampdoria (20). All'elevato numero di tiri in porta, però, è corrisposto ad un solo gol nel 4-1 subito dalla Fiorentina. Una sterilità in attacco che piazza i ragazzi di Inzaghi al penultimo posto per reti segnate in Serie A (27) dietro il Genoa (28) e davanti al solo Parma (25).

Un altro dato che spicca dalle statistiche della 27a giornata è quello relativo a Kamil Glik: il centrale polacco si è reso protagonista del maggior numero di recuperi (19); dietro di lui si sono piazzati Koulibaly del Napoli (14) e la coppia formata da Luperto e Brugman (13). Nonostante la prestazione di Glik, però, come già detto, il Benevento ha subito una pesante sconfitta contro la Fiorentina che porta la Strega ad essere la seconda peggior difesa del campionato con 52 reti subite, insieme al Parma, e davanti al solo Crotone che ne ha subite 65.