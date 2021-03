Foggia, Marchionni: "Vittoria del gruppo. Complimenti ai ragazzi"

Intervenuto nel post-gara ai microfoni di Antenna Sud, l'allenatore del Foggia Marco Marchionni ha analizzato la vittoria esterna dei rossoneri sul campo della Virtus Francavilla. Queste le sue parole:

"Grande merito ai ragazzi, perché in un momento di difficoltà hanno saputo reagire e si è arrivati a questa terza vittoria consecutiva. Quello che mi fa piacere è l'aver ritrovato il gruppo, che è la parte importante. I ragazzi quando giocano da Foggia riescono sempre a fare grandi prestazioni.

Io non mi accontento mai. Quando sono arrivato mi sono messo a disposizione e ho trovato dei ragazzi che hanno fatto a loro volta lo stesso, spinti dalla voglia di dimostrare il loro vero valore. All'inizio c'era grande scetticismo, bisogna fare solamente tanti complimenti a questa squadra. Per me tutti sono titolari, dipende sempre da loro".