V. Francavilla, Trocini: "Gara sfortunata. I ragazzi hanno dato tutto"

Intervenuto nel post-gara in conferenza stampa, l'allenatore della Virtus Francavilla Bruno Trocini ha analizzato la sconfitta interna dei biancazzurri con il Foggia. Queste le sue parole:

"L'impegno c'è stato, i ragazzi ci hanno messo tutto. Due squadre che non si sono risparmiate, gli episodi purtroppo non girano a nostro favore. Dobbiamo reagire assolutamente. Tchetchoua andrà valutato, dobbiamo tirarci fuori da questo momento. Tutti siamo delusi, ma dobbiamo andare avanti. Abbiamo le qualità necessarie per superare il periodo.

Siamo corti in questo momento dove si gioca tanto. I risultati non aiutano, abbiamo bisogno di una scossa. Siamo una squadra molto giovane e sotto certi aspetti dobbiamo crescere velocemente. Quando sei libero mentalmente alcune cose sono più semplici, dobbiamo tirarci fuori in qualsiasi modo".