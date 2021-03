Savoia, continua la pareggite. Ferraro: "Bisogna fare qualcosa in più"

Al temine del pareggio per 0-0 in trasferta sul campo del Nuova Florida sono arrivate le parole del mister del Savoia Giovanni Ferraro: “Diciamo che da un punto di vista territoriale abbiamo fatto abbastanza bene, ma qualitativamente invece non molto. Non mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra in molte situazioni, dobbiamo lavorare per cambiare atteggiamento. Sono qui in una piazza importante per dimostrare il mio valore, oggi c’è stata la prima partita, abbiamo 13 finali, ci giochiamo il nostro futuro. Bisogna essere più precisi, fare qualcosa in più, prendere maggiore iniziativa per trovare la rete. Non ci saranno innesti dal calciomercato, abbiamo una rosa importante e all’interno di essa ci sono le risorse per uscire da questa situazione. Bisogna prendere coscienza della maglia che vestiamo”.