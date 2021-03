Bari-Casertana 1-1: Carillo, difensore goleador, risponde a D'Ursi

Una Casertana incerottata torna da Bari con un pareggio che sa di impresa: al "San Nicola" finisce 1-1 tra pugliesi e falchetti.

E' il Bari a passare per primo in vantaggio al 25': assist di Ciampi per D'Ursi che, con un destro a giro, batte Avella che tocca la palla senza, però, riuscire ad evitare la rete. La Casertana non ci sta e nel primo dei tre minuti di recupero concessi perviene al pareggio: punizione per i falchetti calciata da Pacilli, perfetto inserimento di Carillo che, in spaccata, trova la rete del pari. Per il difensore della Casertana si tratta della sesta marcatura in campionato. Al riposo si va quindi sull'1-1.

Nella ripresa la gara si mantiene interessante con tentativi di ambedue i lati. Dopo un solo minuto dalla ripartenza, il Bari protesta per un presunto gol non assegnato dal direttore di gara, signor Bordin: cross di Semenzato bloccato sulla linea dal portiere Avella, per i padroni di casa sarebbe gol ma l'arbitro lascia proseguire il gioco senza convalidare la rete. Al quarto d'ora è Antenucci a chiamare ancora il portiere ospite ad un intervento salva-risultato con un bel sinistro indirizzato sul secondo palo che Avella devia mette in angolo. E', però, la Casertana a rendersi pericolosa nel finale di gara e a sfiorare la vittoria. In pieno recupero assist di Matos per Rosso che, davanti a Frattali, fallisce l'occasione per la possibile vittoria. Al triplice fischio, dunque, il finale è di 1-1 tra Bari e Casertana.

IL TABELLINO