IamC - Renate, Ds Obbedio: "Big match ad Alessandria. E sui giovani.."

E' la vera sorpresa del girone A di Serie C. 55 punti conquistati in 30 match, ma soprattutto una società che ha sposato due filosofie: la linea verde e il gioco propositivo. Parliamo del Renate del direttore sportivo, Antonio Obbedio. Ed è proprio il deus ex machina delle pantere, ad intervenire in esclusiva ai microfoni di IAmCalcio.it alla vigilia del big match di domani contro l'Alessandria.

Direttore la bella vittoria di lunedì contro il Novara e adesso la supersfida del “Moccagatta” contro l'Alessandria. Settimana impegnativa eh? La sente una prova del nove?

“Vero, hai ragione (ride, ndr). Domani sarà una sfida importante, potrebbe essere anche uno spartiacque per questa stagione. E' uno scontro diretto contro una grande squadra; abbiamo l'opportunità di escluderli dalla corsa al primo posto. Prova del nove? Non penso, anche perché fino ad ora abbiamo dimostrato il nostro valore”.

Domanda secca, ma sincera. Il direttore Antonio Obbedio e mister Aimo Diana sono pronti per la Serie B?

“Io penso che già il poter contare su una società che ti lascia lavorare con serenità e la giusta dose di programmazione è importante”.

Tantissimi giovani in mostra nel Renate, ogni domenica ci sono tanti osservatori di club importanti a Meda. Quanto è orgoglioso di ciò?

“Sono felice che gli spalti siano sempre pieni di osservatori e addetti ai lavori. Abbiamo una nostra filosofia di gioco. Con i giovani bisogna avere pazienza ma soprattutto fiducia; anche io sono stato un calciatore e so quanto può essere importante avere la giusta opportunità. I ragazzi si stanno valorizzando da soli”.