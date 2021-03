Torino-Sassuolo 3-2, suicidio neroverde nel finale

Il Sassuolo affonda nel finale nella sfida contro il Torino, recupero della 24 esima giornata di Serie A non giocata a causa del focolaio scoppiato all'interno della società granata.I neroverdi partono subito forte trovando il vantaggio dopo appena 6 minuti con Domenico Berardi, il quale trova la personale doppietta alla mezz'ora con un gran tiro al volo su assist di Tojian. Sassuolo on fire nella prima frazione di gioco, anche se sul finire di tempo Belotti sfiora più volte la rete.La ripresa si apre con il Sassuolo vicino al terzo gol con Djuricic, ma il Toro rimane in vita. Quando mancano 15 minuti la gara sembra finita, ed invece no, qui inizia lo sho granata. Al minuto 77 l'ex Zaza riapre la gara dopo un bello scambio con Sanabria, poi Mandragora timbra il gol del pari all' 86'. Un giro d'orologio e Obiang si divora il gol del nuovo vantaggio neroverde. Al 92' arriva la rete di Zaza, doppietta per lui, che regala una clamorosa vittoria al Torino che non vinceva in casa da Luglio. Per il Sassuolo sono 3 punti buttati via per come si era messa la gara.