Avellino - Potenza 3-1: i lupi staccano il Bari

Riprende la marcia dell'Avellino dopo la beffa di Monopoli.

Gli uomini di Braglia superano per tre reti ad una il Potenza, compagine più in forma dei quartieri bassi della graduatoria.

Il posticipo serale del turno infrasettimanale è totalmente ad appannaggio degli irpini sin dai primi minuti; i lucani sono tenuti a galla da Marcone che salva prima, con la complicità della traversa, su Maniero, e poi sull'acrobazia di D'Angelo e sulla conclusione di Adamo.

I verdi non pagano le assenze per covid di De Francesco e Carriero e intensificano l'azione fino al vantaggio che arriva al minuto 33 con Tito abile a sfruttare la prima indecisione del match del numero uno ospite. La reazione del Potenza è nella prima conclusione che terina alta.

La ripresa parte ancora nel segno dei padroni di casa che usufruiscono di un rigore netto per atterramento sul difensore Silvestri dagli sviluppi di piazzato: dal dischetto va Maniero che mette il nono sigillo personale alla stagione. Da qui parte lo show del diciannove che prima centra il palo con un altro super intervento di Marcone e poi si fa atterrare per il secondo rigore di giornata: stavolta dagli undici metri parte D'Angelo che fa centro come a Monopoli.

Sul 3-0 c'è gloria anche per la truppa di Fabio Gallo che trova la rete della bandiera col subentrato Volpe.

Finisce così con l'Avellino che allunga sul Bari, fermato dalla Casertana, e con il Potenza ancora in piena corsa per la salvezza.