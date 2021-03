IamC - Catania, il plan di Tacopina partirà in estate. E Raffaele...

Joe Tacopina ha un grande progetto per il Catania. Questa è cosa ormai arcinota, ma quando arriverà il definitivo closing? Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la parola fine sulla trattativa arriverà tra l'ultima settimana di aprile e la prima di maggio.

Nel frattempo la panchina di Giuseppe Raffaele non è più salda come un tempo, complice la sconfitta di Torre del Greco, ed è per questo che potrebbe prendere quota l'idea di un traghettatore fino al termine della stagione, anche interno (è spuntato anche il nome di Giovanni Marchese, tecnico della Primavera etnea).