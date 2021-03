Inter, altri due positivi al Covid. Gara col Sassuolo verso il rinvio

Ad alto rischio rinvio la gara di sabato tra Inter e Sassuolo. Dopo le positività al Covid di Handanovic e D'Ambrosio, rilevate mei giorni scorsi, oggi sono state ufficializzate anche quelle di Vecino e De Vrij.

L'Ats di Milano ha predisposto la sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa; il divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021; il divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali.