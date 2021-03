Serie D, Roccella: "Prestazione vergognosa"

Durissimo il commento del ds del Roccella, Curtale, dopo la sconfitta dei suoi ad Acireale:

"Una partita vergognosa, la squadra non è mai scesa in campo. Non esistono scusanti, verranno immediatamente presi dei provvedimenti, fermo restano che siamo la squadra più giovane in assoluto. Dobbiamo e vogliamo capire chi ci crede e chi no. Pretendiamo che la maglia venga onorata e che chi resta deve lottare sino alla fine, con la giusta consapevolezza. Non possiamo ripetere figuracce come quella di Acireale".