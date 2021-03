Calciomercato D, Kosovan verso Picerno Il Rotonda prende Bottalico

A 18 giorni dalla chiusura del calciomercato dilettantistico Picerno e Rotonda stanno continuando a muoversi sul mercato. I melandrini stanno per chiudere per il ritorno di Tanasiy Kosovan, centrocampista ucraino classe 1995, nelle ultime due annate in rossoblu, prima di iniziare la stagione con la Lucchese e poi decidere di svincolarsi per motivi familiari. Mentre i pollinei si sono assicurati le prestazioni del centrocampista barese Andrea Bottalico, classe 1998, che in questa stagione ha giocato 9 gare con la maglia della Nocerina prima di passare a febbraio all'Olympia Agnonese, con trascorsi in serie C a Bisceglie due anni fa. Ceduto invece il centrocampista Rodrigo Martin Tuninetti al Castrovillari.