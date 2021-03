Vista l’istanza presentata dal Pordenone Calcio, in conformità a quanto previsto dall’art. 3.1 del Comunicato ufficiale n.29 del 13 ottobre 2020 che regola il rinvio delle gare per questioni legate alle positività da Covid-19, la Lega B comunica che il match tra Pordenone e Pisa, valido per l’11ª giornata di ritorno della Serie BKT 2020/2021 e programmato per sabato 20 marzo, è stato rinviato ad altra data che verrà fissata prossimamente.