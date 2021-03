Il Dipartimento Interregionale ha comunicato, che a seguito di richiesta inoltrata dalla società Team Altamura, per cause di forza maggiore la gara Lavello-Team Altamura, valida per 19esima giornata, nonché seconda di ritorno del campionato di Serie D girone H in programma mercoledì 24 marzo, è rinviata a data da destinarsi.