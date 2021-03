Real Agro Aversa. Firma una punta ex Casertana e Cavese

Un talentuoso attaccante, classe 2001, per il Real Agro Aversa. Si tratta di un calciatore, alto un metro e 93, nato ad Aversa, che va a rinforzare il reparto avanzato della squadra guidata da mister Antonio De Stefano. Il presidente Guglielmo Pellegrino e il direttore sportivo Paolo Filosa hanno regalato alla piazza un atleta che ha anche esordito in Serie C con la Casertana e che ora potrà essere determinante in questo girone di ritorno dei normanni. Stiamo parlando del 20enne Gianluigi Chiacchio, con esperienze molto importanti alle spalle, anche tra i Professionisti, con Casertana e Cavese.

E' una prima punta che inizia il suo percorso calcistico professionistico nelle Giovanili della Casertana, arrivando a giocare e ad esordire a soli 17 anni in Prima Squadra in Serie C, conquistando anche varie convocazioni nelle Rappresentative Nazionali. Successivamente viene visionato dal Parma e si rende protagonista nel Torneo di Viareggio, andando a segno contro la Fiorentina. E' stato poi protagonista con l'Acireale in D, per poi passare alla Cavese in Serie C fino al blocco del campionato causa Covid-19. Nell'ultima stagione l'esperienza con la Puteolana per l'attaccante che predilige il piede destro e dispone di grande forza fisica e tecnica. Tutta la società normanna dà il benvenuto a Gianluigi. Andiamo a vincere insieme!