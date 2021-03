Borgosesia-F.Caratese 1-1, punto d’oro per i granata in 10

Finisce uno a uno il recupero del girone A di Serie D tra Borgosesia e Folgore Caratese, quarto risultato utile consecutivo per i ragazzi di Rossini che cercano una salvezza quasi insperata poche giornate fa, un punto anche per la Folgore Caratese che si porta a quattro punti dal Sestri Levante, ultima squadra che ha al momento accesso ai play-off.

Primo tempo avaro di emozioni Cattive notizie per mister Rossini che nel riscaldamento spera di recuperare Bramante che però alza bandiera bianca ed è Rivi a prendere il posto del fantasista granata. Per i lombardi invece rotazioni per mister Migliaccio che sostituisce Longo squalificato con Bini e capitan Marconi che partono dalla panchina.

È avara di emozioni la prima frazione con le due squadre che si rispettano e che probabilmente risentono dei molteplici turni infrasettimanali.

Il primo episodio da segnalare è intorno alla mezz’ora quando Vecchi, capitano del Borgosesia, viene ammonito per la seconda volta e lascia i suoi compagni in dieci.

Il giocatore più vivace della prima frazione è il numero 7 lombardo Ngom che con le sue accelerazioni mette in apprensione l’intero reparto difensivo granata, al 40’ è proprio un’azione solitaria del classe 2000 a far sporcare i guanti per la prima volta a Barlocco.

Tre minuti di fuoco Il Borgosesia che si è riorganizzato dopo l’espulsione di Vecchi con un 3-5-1 con Perego largo a sinistra è ordinato in campo e chiude gli spazi per le giocate della Folgore, intorno al 18’ due fiammate per gli ospiti che prima con Macrì sugli sviluppi di un calcio di punizione e poi con il neo entrato Silvestro provano i riflessi di Barlocco. Al 20’ è proprio l’estremo difensore del Borgosesia a esaltarsi e a deviare in angolo un bel tiro di Valagussa.

Passano solo 4 minuti e i ragazzi di Migliaccio passano in vantaggio: cross dalla destra di Kaziewicz, stacco di testa ad allontanare di Cortinovis, la sfera arriva a Di Stefano che calcia di prima intenzione gonfiando la rete.

Sotto di un uomo e sotto di una rete arriva dopo soli 3 minuti la reazione dei padroni di casa, è bravissimo Perego a sfruttare una palla filtrante e a duellare con un difensore della Folgore, il centrocampista granata scarica per l’accorrente Szafran che con un colpo da biliardo infila la palla nell’angolino basso a destra della porta difesa da Bertozzi firmando il pareggio e la sua seconda rete consecutiva dopo quella segnata nella vittoria contro la Lavagnese.

Nessun’altra occasione per muovere il risultato, dopo quattro minuti di recupero il sig.Esposito di Ercolano manda tutti sotto la doccia.

BORGOSESIA - FOLGORE CARATESE 1-1

Marcatori: 25'st Di Stefano (F), 27'st Szafran (B).

Borgosesia (3-5-2): Barlocco; Iannacone, Vecchi, Bajic; Monteleone, Szafran, Gerace, Perego (47' st Sapone), Cortinovis; Aloia, Rivi (25’ st Baiardi). A disp.: Galli, Menga, Confalonieri, Matera, Pettinaroli, Bernardo, Areco. All.: Rossini.

Folgore Caratese (4-3-3): Bertozzi; Kaziewicz, Monticone, De Rosa, Cacciatori; Valagussa (38'st Tronco), Ciko, Cozzari (14'st Silvestro); Macrì, Ngom, Di Stefano. A disp.: Pizzella, Bini, Alabiso, Marconi, Paoluzzi, Buono, Drogba. All.: Migliaccio (Longo squalificato).

Arbitro: Esposito di Ercolano.

Note: Ammoniti Cozzari, Valagussa, Macrì per la Folgore Caratese; Gerace per il Borgosesia. Espulso Vecchi (Borgosesia) per somma di ammonizioni. Match disputato a porte chiuse.