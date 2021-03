Juventus-Benevento: già certe molte assenze per i due schieramenti

La gara tra Juventus-Benevento, in programma a Torino domenica alle ore 15, vedrà molti assenti, già annunciati da ambedue le parti.

I bianconeri di Pirlo dovranno fare a meno di Cuadrado, appiedato per un turno dal giudice sportivo. Oltre all'esterno colombiano, la Vecchia Signora sarà "orfana" anche di Demiral, Bentancur, Ramsey e Dybala. Il centrale turco dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta, così come il centrocampista gallese e l'attaccante argentino. Per rivedere in campo il centrocampista uruguagio, invece, bisognerà attendere che si negativizzi dal covid-19.

Mister Inzaghi, allenatore del Benevento, dal canto suo, non potrà contare su Glik e Schiattarella, squalificati anche loro per un turno dalla giustizia sportiva. Per quanto riguarda, invece, Letizia, Depaoli e Iago Falque, il tecnico della Strega dovrebbe averli a disposizione dopo la pausa per le nazionali a meno che, a sorpresa, uno di loro non rientri nei convocati per la sfida in terra piemontese.