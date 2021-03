Novara-Piacenza 2-0, si avvicina la salvezza per gli azzurri

Nell’ultimo incontro del turno infrasettimanale del girone A di Serie C il Novara supera per due a zero il Piacenza e fa un passo forse decisivo verso la salvezza. Una vittoria maturata con una rete per tempo, il Piacenza ha resistito fino all’espulsione di Suljic poi dopo il raddoppio azzurro ha alzato bandiera bianca.

Break Novara, gli azzurri finiscono il primo tempo avanti Cambio in porta per gli azzurri con l’esordio di Desjardins per l’acciaccato Lanni, torna dal primo minuto Lanni, Piacenza in campo con il consueto 3-4-1-2, out Cesarini per squalifica, indisponibili Battistini, Marchi e Maio. Subito pericoloso il Novara con Malotti, grande intervento all’incrocio di Stucchi, risponde al 9’ il Piacenza con De Respinis che su assist di Visconti calcia a fil di palo. Al 15’ un sinistro di Buzzegoli termina fuori, al 29’ il Novara passa in vantaggio: sprint sulla destra di Lanini che brucia il suo marcatore e serve un pallone perfetto per Rossetti che non ha problemi a battere Stucchi, azzurri in vantaggio. Dopo due tentativi di Lanini e Schiavi il finale di tempo è di marca piacentina ma Desjardins è sveglio a sventare la minaccia in una mischia in area che poteva portare al pareggio ospite.

Rosso e gol, il Novara chiude la pratica La ripresa parte con Zunno al posto di uno spento Panico, al 2’ tiro di Palma bloccato da Desjardins in due tempi, Novara vicino al due a zero con Pogliano che su cross di Schiavi centra una clamorosa traversa; al 16’ si decide il match, secondo giallo a Suljic che lascia i suoi in dieci, sulla successiva punizione Lanini batte Stucchi che nella circostanza forse poteva fare qualcosa di più.

Il Novara va vicino al tris con Malotti e Lanini ma rischia anche con un errore di Bove, il nuovo entrato Lamesta calcia sull’esterno della rete. Ancora Lamesta al 35’ si accentra bene ma non inquadra la porta, è l’ultimo sussulto di una partita che vede gli azzurro conquistare tre punti di fondamentale importanza.

NOVARA-PIACENZA 2-0

Marcatori: 29’Rossetti, 18’st Lanini.

Novara (4-2-3-1): Desjardins; Corsinelli (28’st Lamanna), Pogliano, Bove, Colombini; Schiavi (28’st Collodel), Buzzegoli; Malotti (40’st Cisco), Lanini, Panico (1’st Zunno); Rossetti (28’st Moreo). A disposizione: Lanni, Migliorini, Gonzalez, Pagani, Piscitella, Hrkac, Ivanov. All. Banchieri

Piacenza (3-4-2-1): Stucchi; Martimbianco (35’Simonetti), Tafa, Corbari; Pedone, Suljic, Palma, Visconti; Galazzi (13’st Lamesta), Gonzi; De Respinis (25’st Babbi). A disposizione: Anane, Libertazzi, Renolfi, Miceli, Scorza, Saputo, Breganti, Cannistra. All. Scazzola

Arbitro: Lovison di Padova.

Note: Corner 5-3. Ammoniti Schiavi e Corsinelli per il Novara, Suljic per il Piacenza. Espulso al 16’ del secondo tempo Suljic per somma di ammonizioni. Match giocato a porte chiuse, prima della partita osservato in minuto di silenzio in memoria di Antonio Vanacore.