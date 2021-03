Taranto, è una settimana decisiva: domenica arriva il Casarano

E' la settimana della maturità per il Taranto. Domenica 21 marzo è in programma il big match, nonché derby pugliese contro il Casarano, mercoledì 24 il recupero con il Molfetta. Due partite che diranno molto sulle ambizioni dei rossoblù, al momento capolista del girone H di Serie D. La compagine ionica arriva in uno stato di forma ottimale, reduce dalla vittoria netta contro il Portici.

Ci sono tutti i presupposti per assistere allo scontro diretto promozione, perchè il Casarano è lì, alle spalle del Taranto e rappresenta la squadra favorita per centrare la promozione in Serie C. Questo Taranto però, giornata dopo giornata, si è guadagnata l'etichetta di squadra da battere per chiunque. La classifica parla in modo chiaro, ma in campo gli uomini di Laterza dovranno meritarsi di essere da categoria superiore. Intanto, il tecnico recupera sia Boccia che Guastamacchia, due pedine fondamentali per il suo scacchiere.

Al momento, il Taranto è la miglior difesa del campionato e, dunque, sarà fondamentale proseguire su questa strada, trovando magari più cinismo sotto porta nelle gare casalinghe. Sarà fondamentale l'approccio, da non sbagliare, perchè le motivazione sono tantissime, una su tutte vincere contro una diretta concorrente alla promozione e fare un ulteriore passo verso il sogno C, chiesto a gran voce dalla piazza.