Cavese, Santoriello e Campilongo:"Vanacore una persona speciale"

Oggi pomeriggio, prima della ripresa degli allenamenti allo stadio 'Simonetta Lamberti', i dirigenti, la squadra e lo staff tecnico della Cavese hanno deposto un fascio di fiori sul posto in panchina solitamente occupato da Antonio Vanacore.

"E' stato un momento di forte emozione" hanno sottolineato il presidente Santoriello e il tecnico Campilongo.

L'allenatore: "Ancora non mi rendo conto di questa perdita. Antonio lo conoscevo da ragazzo. Abbiamo vinto un campionato assieme a Pozzuoli, lui aveva 21 anni e io 39. L'ho visto crescere da calciatore, quando poi ho deciso di portarlo nel mio staff ho conosciuto il lato umano. Era una persona speciale e ottimista, è sempre stato così.

Ho detto ai ragazzi che dobbiamo ottenere questa salvezza per dedicargliela, solo così possiamo onorarlo. Lui era convinto che potevamo salvarci e ci salveremo".

Santoriello: "In questa stagione sembra non ci sia limite al peggio. Antonio è stato una delle persone migliori incontrate nel mondo del calcio. Siamo sconvolti, non ci sono parole".

"Questo tragico evento deve darci una carica in più. Con le lacrime agli occhi e il dolore nel petto faremo l'impossibile per salvarci"