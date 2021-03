Faisca allena il Braga B e ricorda: “A Matera ho imparato tanto”

Si è raccontato in una lunga intervista a gianlucadimarzio.com l’allenatore portoghese del Braga B, Vasco Faisca. Ex conoscenza del calcio italiano come difensore, vanta tra le tante anche una bella esperienza nel primo Matera di Gaetano Auteri che arrivó ad un passo dalla Serie B. Con la voglia di tornare in Italia ad allenare, questo l’estratto dell’intervista dove ricorda il suo passato in biancazzurro:

“Sono offensivo ma senza rischiare eccessivamente in difesa. Come in tutte le cose, serve equilibrio. Da buon portoghese prediligo il palleggio ma non fine a se stesso, deve essere efficace. Tra l’esperienza all’Olhanense e il Braga B sono stato spesso, per parecchie giornate, e lo sono tutt'ora il miglior attacco di tutti i campionati professionisti Portogallo. Se dovessi citare due modelli italiani attuali a cui mi ispiro direi l’Atalanta di Gasperini e il Napoli di Sarri però il il top è Arrigo Sacchi e il suo Milan. Ho imparato tantissimo da Gaetano Auteri, allenatore che ho avuto a Matera in Serie C. Mi ha fatto credere che anche in Italia è possibile giocare un calcio offensivo e ottenere risultati”.