Pro Sesto-Pro Vercelli 0-0, Comi tradisce le bianche casacche

Grossa occasione persa per la Pro Vercelli che sbaglia un rigore al novantesimo e torna a casa con un solo punto dalla trasferta di Sesto San Giovanni. Le bianche casacche approfittano dunque solo in parte del k.o. del Como portandosi ad un punto dal primo posto (i lariani hanno una partita in meno).

La cronaca La Pro Vercelli perde capitan Masi nel riscaldamento, al suo posto Iezzi, molto equilibrio e poche occasioni nella prima parte di match, al 13’ Maffei calcia alto sopra la traversa, stessa sorte un minuto più tardi per Emmanuello, si va avanti senza sussulti fino al 41’ quando Rolando serve Della Morte che da buona posizione non trova la stoccata vincente, la prima frazione termina sullo zero a zero.

Brivido per la Pro Vercelli al 48’, Gualdi al momento di calciare inciampa sul pallone; al 64’ Emmanuello riceve da Della Morte, il suo tiro viene respinto da Livieri. La Pro Vercelli nel finale ha la chance di vincere, Zerbin viene atterrato da Cominetti, l'arbitro non ha dubbi e fischia il penalty, dagli undici metri la conclusione di Comi viene parata da Livieri.