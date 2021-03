Salvatore Ciullo torna in panchina: è il nuovo allenatore del Latina

Nuova avventura per Salvatore Ciullo: il tecnico di Taurisano torna in panchina un anno dopo l'esperienza con il Brindisi. Da ieri, infatti, è il nuovo allenatore del Latina, compagine militante nel girone G del campionato di Serie D. Nel corso della sua lunga carriera ha guidato anche squadre come Melfi, Martina Franca, Juve Stabia e Taranto.

L'annuncio arriva direttamente dalla società laziale attraverso un comunicato stampa diffuso nella tarda serata di ieri e che integralmente riportiamo:

"E’ ufficiale. Mister Salvatore Ciullo è il nuovo allenatore del Latina Calcio 1932. La firma pochi minuti fa dopo un lungo confronto con il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe, del presidente Antonio Terracciano e del Vice Presidente Giuseppe D’Apuzzo. Il nuovo tecnico del Latina Calcio 1932 sarà gia domattina in campo a dirigere l’allenamento in vista della gara di domenica in Sardegna contro la Torres.

Proprio l’imminente impegno agonistico non permetterà di organizzare la conferenza stampa di presentazione a ridosso della gara e pertanto l’incontro con i giornalisti ci sarà nei primi giorni della prossima settimana".