Serie D/F: gare e arbitri della 22ª giornata. Rinviate quattro partite

Diramate le designazioni arbitrali della 22ª giornata del girone F. Ventiduesima giornata che ha visto il rinvio, a data da destinarsi, di ben quattro gare, tutte per problematiche legate al Covid-19.

Le gare rinviate sono Atletico Porto Sant'Elpidio-Rieti, San Nicolò Notaresco-Montegiorgio, Tolentino 1919-Atletico Terme Fiuggi e Vastese-Aprilia.

Al momento sono cinque le gare che dovrebbero disputarsi. Il programma prevede la trasferta per la capolista Campobasso che fa visita ai matesini del FC Matese, reduce dal pari di Recanati e in serie positiva da dieci giornate. Impegno interno per il Castelnuovo Vomano che riceve il Castelfidardo, reduce da due sconfitte consecutive. Torna in campo, dopo quasi due mesi, il Pineto che al "Tubaldi" sfida la Recanatese. A Genzano, il Real Giulianova cerca punti per la salvezza contro il Cynthialbalonga che, invece non vuol lasciarsi sfuggire l'occasione per confermarsi in zona playoff. Chiude il programma il derby molisano tra Vastogirardi e Olympia Agnonese. Padroni di casa lanciatissimi verso i playoff, ospiti che non possono più sbagliare.

Programma e gare:

CASTELNUOVO VOMANO - CASTELFIDARDO

Marco Marchioni di Rieti

Maurizio Patruno di Bari

Marco Colaianni di Bari

CYNTHIALBALONGA - REAL GIULIANOVA

Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore

Francesco Piccichè di Trapani

Andrea Mastrosimone di Rimini

FC MATESE - CITTA’ DI CAMPOBASSO

Dario Di Francesco di Ostia Lido

Massimiliano Starnini di Viterbo

Alessandro Rastelli di Ostia Lido

RECANATESE - PINETO CALCIO

Simone Nuzzo di Seregno

Pietro Serra di Tivoli

Davide Lanzellotto di Roma 2

VASTOGIRARDI - OLYMPIA AGNONESE

Manuel Gambuzzi di Reggio Emilia

Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria

Simone Iuliano di Siena

