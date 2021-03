Juventus. Contro il Benevento dubbio tra i pali e a centrocampo

La Juventus che domenica pomeriggio alle 15 affronterà in casa il Benevento ha più di un dubbio riguardante l'undici che scenderà in campo dal 1'.

Tra i pali è ballottaggio tra Szczesny e Buffon: in campo dovrebbe andarci l'ex numero uno della nazionale italiana anche se bisognerà capire se avrà recuperato del tutto dalla lombalgia; in caso contrario sarà confermato il portiere polacco.

In difesa, scongiurati pericoli di lesioni muscolari per Alex Sandro dopo l'uscita anticipata nel match contro il Cagliari, dovrebbe esserci Bernardeschi sull'out di sinistra con il brasiliano che partirà dalla panchina e che, a meno di strettissima necessità, dovrebbe essere lasciato a riposo. Al posto dell'infortunato Demiral, invece, in coppia con De Ligt ci sarà uno tra Bonucci e Chiellini con il primo nettamente favorito.

In mediana, Bentancur non risulta essere più positivo al covid-19 ma le sue possibilità di essere convocato nel match contro i giallorossi verranno valutate dopo gli ultimi allenamenti. Tuttavia, anche nel caso fosse incluso nella lista, ci sarebbero comunque poche chance di vedere l'uruguaiano in campo a meno di una breve apparizione nel finale. Chi dovrebbe essere quasi certo di avere una maglia da titolare è il brasiliano Arthur che dovrebbe far coppia con Rabiot vista l'indisponibilità di Ramsey.

L'attacco, come nelle ultime uscite e vista la perdurante assenza di Dybala, dovrebbe essere affidato alla coppia Ronaldo-Morata anche se quest'ultimo potrebbe vedere insidiata la sua titolarità dallo svedese Kulusevski.