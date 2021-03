Torna la Serie D, in DIRETTA le partite di domenica 21 marzo

Torna la Serie D dopo il turno di riposo: ricco il programma di oggi domenica 21 marzo, calcio di inizio alle 14.30 per tutte le gare ad eccezione di tre posticipi, tutti nel girone A, alle 15.00: Sanremese-Saluzzo, Caronnese-Sestri Levante e Lavagnese-Chieri.

Un solo cambio di campo: Scandicci-Sporting Trestina (E) si gioca al “Gino Bozzi” di Firenze.

Queste le partite rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre: Cjarlins Muzane-Manzanese, Trento-Union Clodiense Chioggia (C), Correggese-Bagnolese (D), Porto S. Elpidio-Rieti, S. Nicolò Notaresco-Montegiorgio, Tolentino-Atletico Terme Fiuggi, Vastese-Aprilia (F), Cassino-Arzachena (G), Altamura-Puteolana e Nardò-Real Aversa (H).

