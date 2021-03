Benevento. Inzaghi: "Dobbiamo ritrovare carattere e compattezza"

Giorno di conferenza stampa per mister Inzaghi, allenatore del Benevento, in vista della trasferta che vedrà la compagine giallorossa impegnata sul campo della Juventus. Queste le parole del tecnico della Strega:

"Contro la Juve servirà tornare ad avere carattere, come abbiamo fatto fino ad un mese fa e non come nelle ultime gare. All'andata abbiamo sovvertito il pronostico e quindi non c'è da disperare.

Letizia e Iago Falque non ci saranno e su Depaoli valuteremo domattina: non vogliamo correre rischi visto che ci sarà la sosta e avremo partite importanti. Credo sia giusto far giocare chi si è allenato di più e meglio.

Mancando Depaoli e Letizia e dovremo scegliere se mettere Improta terzino o con il 3-5-2 ma al di là del modulo dovremo dare il massimo e fare una partita propositiva.

Abbiamo, al di là degli ultimi risultati, una grande fortuna: dipendiamo da noi stessi. Dopo la sosta ripartiremo avendo ancora il destino nelle nostre mani ma questo non ci deve far sedere sugli allori. Dobbiamo tornare ad essere squadra e fieri di quanto fatto nell'ultimo anno e mezzo. Non siamo contenti delle ultime gare, in primis la squadra, e sappiamo che possiamo invertire la tendenza.

Davanti abbiamo l'imbarazzo della scelta, a prescindere dal modulo. Abbiamo 7/8 giocatori e quindi sceglierò chi è più in forma ma chi non partirà dall'inizio sarà comunque una risorsa a gara in corso.

Non possiamo preoccuparci solo di Ronaldo, dobbiamo pensare a noi stessi e fare in modo che siano gli altri a preoccuparsi di noi.

Se lo scorso anno non avessimo avuto una certa mentalità non avremmo conquistato i record dello scorso anno e non saremmo nella posizione attuale. Tuttavia non possiamo permetterci di mollare come fatto ultimamente.

Non dobbiamo farci toccare dalle "chiacchiere" perché società, squadra e tifosi sono un blocco unico: sapevamo che sarebbe stato difficile ma sappiamo che quanto fatto nelle ultime tre partite non è da noi e che dobbiamo dare una svolta.

All'andata abbiamo bloccato Lazio e Juventus e lo abbiamo fatto con la Roma ultimamente: non siamo la squadra vista nelle ultime partite. Inoltre, anche se non mi piace lamentarmi, abbiamo avuto infortuni importanti negli ultimi tempi.

Nel girone di andata abbiamo fatto qualcosa in più di quanto era nelle nostre corde; nel ritorno siamo leggermente al di sotto. Dovremo ritrovare il giusto equilibrio.

De Rossi in Nazionale? Credo possa dare qualcosa alla squadra e che sia importante vedere come lavora un tecnico preparato come Mancini.

La sosta arriva al momento giusto specie perché potremo recuperare giocatori importanti: al ritorno in campo avremo due gare in casa fondamentali e speriamo di riavere la rosa al completo".