Parma-Genoa: le formazioni ufficiali

Prenderà il via questa sera la 28a giornata del campionato di Serie A. L'anticipo delle ore 20.45 di questo venerdì 19 marzo vedrà affrontarsi allo stadio "Ennio Tardini" il Parma di Roberto D'Aversa e il Genoa di Davide Ballardini.

Due formazioni dalla diversa posizione in classifica ma che ambiscono allo stesso obiettivo: la salvezza. Ducali che, galvanizzati dall'importantissimo successo casalingo contro la Roma per 2-0 e dalla vittoria sfumata in extremis in casa della Fiorentina, cercano altri punti utile per risalire dai bassifondi e agganciare quanto prima la zona salvezza, distante 4 punti al momento.

Grifoni che invece, dopo la grande scalata in classifica ottenuta dall'arrivo di Ballardini sulla panchina, mancano all'appuntamento con la vittoria da ben 6 gare. L'ultimo successo risale al 6 febbraio, 2-1 casalingo sul Napoli. Da lì in poi, 4 pareggi e 2 sconfitte.

I due allenatori hanno sciolto le riserve. Queste le formazioni ufficiali:

PARMA: Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellé, Karamoh. All. D'Aversa

GENOA: Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomuorodov. All. Ballardini