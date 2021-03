Juventus. Pirlo: "Benevento? Partita importante e particolare"

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani pomeriggio contro il Benevento. Queste le parole del tecnico bianconero:

"Quella contro il Benevento è una partita importante e particolare perché arriva prima della sosta. Il rischio è che qualche giocatore potrebbe avere la testa alle gare con le nazionali o ai giorni di libertà. Abbiamo parlato tra di noi e ci siamo detti che quella contro il Benevento è una gara fondamentale per il nostro cammino. I giallorossi sono una buona squadra, sanno stare in campo e difendono bene anche se non stanno attraversando un buon momento. Conosco Inzaghi e dovremo fare attenzione perché loro avranno voglia di fare risultato.

Spero di riavere Dybala dopo la sosta: durante la pausa avrà il tempo per provare a tornare in gruppo. Buffon sta bene, si è allenato: valuteremo se farlo partire dal 1'. Anche Alex Sandro tornerà dopo la sosta. Restano fuori Demiral e Ramsey.

La vittoria ci serve per mettere pressione all'Inter che non gioca stasera, quindi possiamo avvicinarci. Vogliamo fare una grande prestazione e conquistare i tre punti.

Voglio vedere, da parte dei miei, una crescita dal punto di vista del gioco. Non avendo più la Coppa, possiamo lavorare di più sui nuovi meccanismi e concetti di gioco. A questo contribuirà anche avere tutta la rosa a disposizione.

Inzaghi non l'ho sentito ma lo seguo con grande affetto. Sta facendo un buon campionato quest'anno dopo i record dell'anno scorso: sono felice per lui.

Morata e Kulusevski giocheranno dall'inizio. Lo spagnolo sta bene e ha recuperato dalla fatica nell'ultima partita: anche a Cagliari era stanco ma ha dato comunque il massimo.

Per lo scudetto non dipende solo da noi: noi possiamo solo cercare di vincerle tutte e mettere pressione a chi ci precede. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e che possiamo recuperare i punti persi.

Arthur sta meglio ma cerchiamo ancora di dosare le sue forze. E' una mezzala di costruzione ma, in futuro, non escludo possa giocare come play davanti alla difesa.

Anche McKennie sta meglio: ha avuto una intera settimana per allenarsi bene e recuperare e ne ha tratto beneficio".