Giugliano: panchina affidata ad Antonio Maschio

La società FC GIUGLIANO 1928 accoglie ufficialmente mister Antonio Maschio, nuova guida tecnica dei tigrotti. Al nuovo tecnico un caloroso benvenuto, con l’auspicio di centrare insieme l’obiettivo salvezza.

ANTONIO MASCHIO – Nato a Somma Vesuviana nel 1978, cresce calcisticamente nel settore giovanile del Bologna. Nel suo importante curriculum, vanta 37 presente in Serie B con la Salernitana. Oltre 350 le presente in Serie C, Benevento e Reggiana tra le tante maglie indossate. Inizia la carriera da allenatore con la Frattese, nel 2018, centrando una prestigiosa salvezza. Poi, importanti esperienze con Gragnano, Ercolano e Rieti.

Congiuntamente, la società intende ringraziare il tecnico della Juniores Giuseppe Iacolare per il consueto prezioso supporto. In ben due fasi difficili, della stagione in corso, è seduto in panchina con la prima squadra, centrando due vittorie ed una sconfitta. Continuerà ad essere un cardine fondamentale per l’intera famiglia gialloblù.

