Per il big match di domani sera mister Fonseca perde anche Smalling: il centrale difensivo inglese, infatti, non sarà disponibile. Come annunciato dall'allenatore in conferenza stampa, Smalling sta recuperando ma non sarà della partita.

Oltre al difensore, Fonseca dovrà fare a meno anche di Mkhitaryan e Veretout, entrambi fuori per infortuni di natura muscolare.