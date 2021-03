Benevento. Inzaghi ne convoca 25 per la Juventus: ok Depaoli e Falque

Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha convocato 25 calciatori per la trasferta di domani in casa della Juventus. Nella lista figurano anche i nomi di Depaoli e Iago Falque che, come lo stesso tecnico giallorosso aveva detto ieri in conferenza stampa, sono recuperati e, quindi, arruolabili per la gara in terra piemontese. Quasi sicuramente nessuno dei due verrà impiegato dal tecnico giallorosso dal 1' ma entrambe potranno essere utili a gara in corso.

Questo l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.

DIFENSORI: Letizia, Depaoli, Barba, Caldirola, Tuia, Foulon, Pastina.

CENTROCAMPISTI: Dabo, Viola, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne, Tello.

ATTACCANTI: Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini, Iago Falque.