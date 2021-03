Casertana. Arriva il rinnovo per mister Guidi: firma per altri 2 anni

La Casertana FC comunica di aver rinnovato per altre due stagioni il contratto con il tecnico Federico Guidi ed il suo staff. Un legame che si rafforza fino al 2023 alla luce dell’ottimo lavoro svolto in questi mesi, capace di andare oltre le iniziali difficoltà e di attestare la Casertana tra le formazioni più interessanti della serie C. Aspetti che hanno spinto la società a gettare le basi per un progetto tecnico proiettato al futuro. Coscienti che questo rappresenti un punto di partenza di un percorso che si preannuncia lungo e ricco di soddisfazioni.