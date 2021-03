IamC - Monza, riflessioni in corso su Brocchi. Ecco le alternative

Due sconfitte nelle ultime tre gare, e un primo posto distante ora nove punti nonostante una rosa di primissimo livello. Traballa e non poco la panchina di Cristian Brocchi a Monza. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, nelle prossime ore ci sarà un confronto tra il presidente Silvio Berlusconi e l'ad Adriano Galliani per provare a fare il punto della situazione. E nel frattempo spuntano i nomi di Aurelio Andreazzoli (che piace da tanto anche al Frosinone di Maurizio Stirpe, ndr), Roberto Donadoni, Walter Zenga e Christian Panucci. Seguiranno aggiornamenti.