Taranto, i convocati di mister Laterza in vista Casarano

Il Taranto prepara il big match di domenica 21 marzo contro il Casarano, valido per la 22a giornata di Serie D girone H. Una gara che vale molto per le ambizioni della compagine di Laterza di raggiungere la promozione diretta in Serie C. Mancano tante partite alla fine del campionato, ma la sfida contro il Casarano rappresenta un crocevia fondamentale. Ecco i convocati di mister Laterza:

Ciezkowski, Zagari, Caccetta; Guastamacchia, Rizzo, Shehu, Ferrara, Silvestri, Boccia; Marsili, Tissone, Matute, Diaby, Versienti, Marrazzo; Guaita, Santarpia, Mastromonaco, Falcone, Serafino, Corvino, Diaz, Rizzo N.